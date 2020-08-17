Одни выращивали, другие – сбывали: полиция задержала группировку торговцев марихуаной (ФОТО, ВИДЕО)

Одни выращивали, другие – сбывали: полиция задержала группировку торговцев марихуаной (ФОТО, ВИДЕО)

5 человек в возрасте от 27 до 70 лет подозреваются в выращивании, хранении и продаже марихуаны в особо крупных размерах.

В результате проведенных у них обысков полиция изъяла примерно 3,5 кг марихуаны, растения конопли, 40 000 леев, весы, мобильные телефоны, приспособления для выращивания, переработки и сбыта наркотических средств. На данный момент задержаны двое подозреваемых.

Согласно действующему законодательству, виновным грозит тюремное заключение от 7 до 15 лет.

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