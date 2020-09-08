Одна – в розыске, другой – нелегал: двух нарушителей закона поймали в столичном аэропорту (ФОТО, ВИДЕО)

Одна – в розыске, другой – нелегал: двух нарушителей закона поймали в столичном аэропорту (ФОТО, ВИДЕО)

В Международном аэропорту Кишинёва задержали гражданку Молдовы, осуждённую за торговлю людьми, а также гражданина Турции, пытавшегося незаконно попасть в нашу страну.

Известно, что 23-летняя правонарушительница была приговорена в мае этого года к 7,5 годам лишения свободы за торговлю людьми. В 2018 году она вместе с гражданином Турции через социальные сети завербовала нескольких женщин для оказания интим-услуг в ночном клубе Турции. Сутенёрша была задержана.

Во втором случае пассажир рейса “Стамбул-Кишинёв” попытался обойти проверку в аэропорту Кишинёва. За незаконное пересечение государственной границы 23-летнему иностранцу грозит штраф в размере до 750 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов либо тюремное заключение на срок до 2 лет.

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