Одна школа и 140 классов находятся на карантине: данные Минобразования

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Согласно последнему отчёту Министерства образования, культуры и исследований, на сегодняшний день коронавирусом в стране болеют 194 ученика, а 2710 были помещены на самоизоляцию. На карантин отправлены одна школа и 140 классов.

В то же время, по данным ведомства, с 25 по 29 января COVID-19 заразились 154 учителя, ещё 83 – на карантине. Из числа вспомогательного персонала вирус подтверждён у 54 человек, ещё 34 – на самоизоляции.

Что касается детских садов, в настоящее время на карантине находятся 4 учреждения и 29 групп. У 18 детей был подтвержден COVID-19, ещё 8533 находятся на самоизоляции. Также заболели 54 воспитателя, 103 – на самоизоляции. Из числа вспомогательного персонала заболели 54 человека, ещё 89 – на самоизоляции.

В ВУЗах и профессионально-технических учебных заведениях коронавирус был выявлен у 19 студентов. Также заболели 16 педагогов и 4 человека из числа вспомогательного персонала.

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