Одинцов: Вместо майдана Санду может получить единый народный фронт, который встанет на защиту законности и суверенитета Молдовы

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Молдавское общество крайне обеспокоено призывами одного из кандидатов в президенты Молдовы, Майи Санду, организовать акции протеста и дестабилизировать обстановку в стране по итогам выборов. Об этом на своей странице в соцсети пишет муниципальный советник ПСРМ Александр Одинцов.

Одинцов обращает внимание на заявления Санду о якобы готовящихся фальсификациях выборов. Для этих же целей, отмечает он, НПО «Watch Dog» был организован некий «онлайн-опрос», результаты которого не совпадают ни с одним из серьезных социологических исследований ни левых, ни правых сил.

– Результаты этого «опроса» могут быть использованы только с одной целью – после выборов сказать, что их итоги не соответствуют цифрам исследования, а, значит, голосование было сфальсифицировано, – констатирует мунсоветник.

Действия оппозиционных сил и в первую очередь Майи Санду вызывают обеспокоенность как у простых жителей Молдовы, так и у различных общественных организаций, отмечает Одинцов. Так, Национальный союз студентов и молодёжи РМ обратился к политическим партиям и их лидерам с настоятельной рекомендацией не втягивать молодежь Молдовы в опасные политические игры и не дестабилизировать ситуацию в республике. Молодежное правительство Молдовы, Центр молодежного сотрудничества и ассоциация «Щит Молдовы» осудили попытки Майи Санду дестабилизировать ситуацию после выборов и выразили озабоченность в связи с намерениями лидера ПДС в случае проигрыша на выборах организовать широкомасштабные акции протеста.

О возможных массовых беспорядках, спровоцированных США высказались Ион Маху, бывший руководитель контрразведки Службы информации и Юрий Чофу, глава профсоюза сотрудников силовых структур. Юрий Чофу также обвинил Майю Санду и ее американских кураторов в намерении организовать беспорядки в случае победы на выборах действующего президента Игоря Додона. Со специальным заявлением выступили и представители общественных сил Гагаузии. В нём выражается крайняя озабоченность информация о возможном участии в дестабилизации ситуации в стране группы американских специалистов по «цветным революциям», а также действия целой сети неправительственных организаций, напрямую вовлеченных в поддержку прозападного кандидата.

А представители общественных сил Гагаузии заявили, что в случае попыток Запада и лояльных ему политических и общественных сил пойти по сценарию дестабилизации ситуации в Молдове, они, а также десятки тысяч сторонников, готовы обеспечить народный щит для поддержки и защиты законно избранного президента, выступающего за мир в многонациональном молдавском народе, укрепление государственности, суверенитета и территориальной целостности.

– На наш взгляд, Майе Санду самое время прислушаться к голосу народа Молдовы и прекратить нагнетание напряженности в обществе. Молдавское общество устало от потрясений и политических скандалов. Вместо майдана Санду может получить единый народный фронт, который встанет на защиту законности и суверенитета Молдовы, против разграбления страны и превращения ее в очередную колонию Запада, – подытожил он. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.