Одинцов: В условиях роста цен и тарифов муниципальным предприятиям срочно нужна поддержка!

Представители фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва провели встречу с руководителем “Regia Autosalubritate” Игорем Гырля. Муниципальное предприятие специализируется на вывозе мусора на территории Кишинёва и, так же, как и другие, страдает от безудержного роста цен на топливо.

– Обсудили инициативу ПСРМ о внедрении закона об общественно значимых предприятиях (таких как данное, Apă-Canal, автобусный и троллейбусные парки, Franzeluțа). Необходима срочная поддержка таких предприятий, отмена для них налогов и акцизов для сохранения дееспособности в условиях роста цен и тарифов! Мы принимаем меры, чтоб жители столицы видели чистые, ухоженные и благоустроенные улицы и дворы! – подчеркнул на своей странице в соцсети председатель фракции Александр Одинцов.