Одинцов: Судьбу Республиканского стадиона должны решать кишинёвцы

Одинцов: Судьбу Республиканского стадиона должны решать кишинёвцы
Председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва Александр Одинцов встретился сегодня с руководителем “Chișinău Proiect” Анатолием Избында и ответственным за разработку Зонального плана исторического центра Кишинёва Виталием Яцук. Стороны обсудили деятельность муниципального предприятия, разработку PUZ и PUG – Генерального плана города. 

Александр Одинцов запросил мнение специалистов по определению назначения территории бывшего Республиканского стадиона – значимого места для многих кишинёвцев.
– Мы продолжим консультации с жителями столицы – именно они должны решить судьбу этой территории! – подчеркнул он. 
Напомним, ранее социалисты инициировали процедуру организации референдума о судьбе Республиканского стадиона.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md