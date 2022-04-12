Одинцов: Судьбу Республиканского стадиона должны решать кишинёвцы

Председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва Александр Одинцов встретился сегодня с руководителем “Chișinău Proiect” Анатолием Избында и ответственным за разработку Зонального плана исторического центра Кишинёва Виталием Яцук. Стороны обсудили деятельность муниципального предприятия, разработку PUZ и PUG – Генерального плана города.
Александр Одинцов запросил мнение специалистов по определению назначения территории бывшего Республиканского стадиона – значимого места для многих кишинёвцев.
– Мы продолжим консультации с жителями столицы – именно они должны решить судьбу этой территории! – подчеркнул он.
Напомним, ранее социалисты инициировали процедуру организации референдума о судьбе Республиканского стадиона.
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