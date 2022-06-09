Одинцов: Чем хуже ситуация в столице, тем лучше для ПДС (ВИДЕО)

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“Чем хуже обстоит ситуация в городе, тем лучше для ПДС”, – таким принципом, по мнению вице-председателя фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва Александра Одинцова, руководствуется правящая партия. На сегодняшнем заседании МСК Одинцов отметил, что социалисты, в том числе в парламенте, выступили с рядом инициатив, которые позволили бы не допустить повышения тарифа на проезд в общественном транспорте, однако руководство страны их проигнорировало.

– Если бы был принят законопроект депутатов ПСРМ (о снижении акцизов и НДС на топливо – прим. ред.), то солярка стоила бы менее 20 леев. Но руководство страны не хочет отказываться от этих средств, ведь 11 леев с каждого литра идут государству…Фракция ПДС, как и правительство, руководствуется принципом: “Чем хуже в городе, тем лучше для нас”. Но им следовало бы вспомнить, что и их сторонники пользуются общественным транспортом, – сказал Одинцов.

Стоит отметить, что решение по поводу изменения тарифа на проезд в общественном транспорте сегодня принято не было.

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