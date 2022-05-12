Одинцов: По вине ПДС проезд в столичном транспорте может подорожать

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Правительство ПДС не сделало абсолютно ничего, чтобы остановить подорожание топлива. Из-за этого поездки в общественном транспорте в столице могут подорожать. Об этом на заседании Муниципального совета Кишинёва заявил председатель фракции ПСРМ Александр Одинцов.

– Из-за бездействия ПДС дизельное топливо и бензин стали стоить 28 и 29 леев. Кабинет министров абсолютно ничего не делает, чтобы остановить рост цен на топливо. НАРЭ, которым управляют люди, назначенные Плахотнюком, продолжает активничать, но никто ничего не делает. Более того, правительство заявляет, что не отменит НДС на топливо, потому что они зарабатывают на нас деньги. Если мы снимем НДС и акциз, топливо будет стоить менее 18 леев за литр. Правительство говорит, что эти деньги идут в бюджет. То есть они зарабатывают на водителях, а также на муниципальных предприятиях. В этом контексте мы просим правительство в этой чрезвычайной ситуации утвердить положение о том, чтобы бесплатные поездки в общественном транспорте в муниципии Кишинев для 13 категорий государственных служащих, компенсировались из государственного бюджета. В то же время нужно утвердить регламент о предприятиях социального значения – заявил Александр Одинцов.

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