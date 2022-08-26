Одинцов – ПДС: Ваше правительство хуже, чем война! (ВИДЕО)

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В период правления ПДС люди даже на повышенные зарплаты и пенсии могут купить меньше товаров и оплатить меньшее количество услуг, чем до повышения. Это происходит из-за некомпетентности власти и её политических предрассудков, отметил на заседании Муниципального совета Кишинёва председатель фракции ПСРМ Александр Одинцов.

– Нам обещали, что летом мы будем платить за газ меньше, чем зимой, а вышло в два раза больше. Это провальное правительство. В соседней Украине, где идёт война, инфляция ниже, чем у нас. То есть ваше правительство хуже, чем война, так получается? – отметил Одинцов, добавив, что режим ПДС ведёт Молдову к банкротству.

Представители ПДС данные заявления пока не прокомментировали.

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