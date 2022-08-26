Одинцов – ПДС: Ваше правительство хуже, чем война! (ВИДЕО)

Одинцов – ПДС: Ваше правительство хуже, чем война! (ВИДЕО)

В период правления ПДС люди даже на повышенные зарплаты и пенсии могут купить меньше товаров и оплатить меньшее количество услуг, чем до повышения. Это происходит из-за некомпетентности власти и её политических предрассудков, отметил на заседании Муниципального совета Кишинёва председатель фракции ПСРМ Александр Одинцов. 

– Нам обещали, что летом мы будем платить за газ меньше, чем зимой, а вышло в два раза больше. Это провальное правительство. В соседней Украине, где идёт война, инфляция ниже, чем у нас. То есть ваше правительство хуже, чем война, так получается? – отметил Одинцов, добавив, что режим ПДС ведёт Молдову к банкротству. 

Представители ПДС данные заявления пока не прокомментировали.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md