Одинцов: ПДС продвигает сомнительные для города строительные проекты

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ПДС целенаправленно блокирует все проекты в Кишинёве, чтобы создать конкурентные преимущества для строительства в пригородах, где примарами являются члены правящей партии.

Об этом заявил муниципальный советник от ПСРМ Александр Одинцов. Он привёл пример Старой почты, где было вырублено 2 гектара леса.

– И никто не начал расследование – где Moldsilva, где министерство, глава которого продвигает проект по сжиганию автомобильных покрышек по заказу французской компании? У меня вопрос – мы как в Муниципальном совете будем рассматривать вопрос: по регламенту или по понятиям, как предлагают коллеги из ПДС? Я считаю, что надо рассматривать по закону и в интересах граждан, – высказался Одинцов.

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