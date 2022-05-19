Одинцов: ПДС плюет на кишинёвцев ради своего хозяина – посольства США (ВИДЕО)

Одинцов: ПДС плюет на кишинёвцев ради своего хозяина – посольства США (ВИДЕО)

ПДС продолжает блокировать проведение референдума о судьбе Республиканского стадиона. Представители правящей партии вновь покинули заседание, сорвав кворум. Муниципальные советники вернутся к обсуждению инициативы об организации плебисцита уже во вторник. 

Как отметил председатель фракции ПСРМ Александр Одинцов, “пасовцы показали своё истинное лицо – они плюют на кишинёвцев ради своего хозяина, посольства США”.

– Мы теряем время, теряем ваше, граждан, время. Они не могут отказать своему хозяину – американскому посольству, а потому плюют на кишинёвцев. Но топтать мнение народа мы никому не позволим, – сказал Одинцов. 

Он заверил, что социалисты продолжат добиваться проведения референдума, чтобы дать кишинёвцам возможность самим решить, что должно быть на месте Республиканского стадиона.

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