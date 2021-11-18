Одинцов – ПДС: Не держите людей за идиотов! Кто виноват в росте тарифа на газ, тот пусть и покрывает гражданам разницу! (ВИДЕО)

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Некомпетентность – главная черта правительства Натальи Гаврилицы. Об этом заявил председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва Александр Одинцов. Он отметил, что власти “проспали” переговоры с “Газпромом”, а теперь держат людей за идиотов.

Одинцов выразил возмущение тем, что граждане вынуждены платить из собственного кармана за непрофессионализм и глупость властей – советники ПДС в МСК предложили урезать финансирование проектов, направленных на благоустройство секторов столицы, и направить средства на то, чтобы компенсировать некоторым кишинёвцам рост тарифа на газ. Социалисты считают, что покрыть разницу должны те, кто спровоцировал сложившуюся ситуацию, а город и его жители страдать при этом не должны.

– Не надо всех считать за идиотов! Оплачивайте эту разницу за счёт правительственного бюджета, – сказал Одинцов.

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