Одинцов – пасовцам: Вы дискредитируете собственного президента, которая в 2018 году говорила, что судьбу стадиона должны решать граждане (ВИДЕО)

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Муниципальные советники от ПДС и других правых партий в очередной раз покинули заседание МСК, чтобы сорвать обсуждение вопроса о регистрации инициативной группы для проведения референдума о судьбе Республиканского стадиона. Председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва Александр Одинцов назвал произошедшее “цирком”. Он отметил, что формирования, которые на словах ратуют за демократические ценности, на деле демократии боятся.

– Они не могут определиться, кто их хозяин – Румыния или Шор. Референдум – это демократическая процедура, почему вы её так боитесь? ПДС привыкла к диктатуре в парламенте и боится проведения референдума. Это абсурд, но правые партии поступают именно так, – сказал Одинцов.

Социалист добавил, что это уже восьмой раз, когда пасовцы блокируют обсуждение этого вопроса в МСК.

– Просто позор! Не бойтесь демократии! Да, мы не можем влиять на право частной собственности, но мы можем определить, что будет на частной территории. Именно Муниципальный совет утверждает зональные планы. И пока не завершено исследование Зонального плана сектора Центр, а на это уйдёт ещё около года, американское посольство не сможет получить сертификат. Вы уважаете закон, кишинёвцев и вашего президента, которая в 2018 году сказала, что нужно узнать мнение граждан по этому поводу? За референдум ещё тогда было собрано более 4000 подписей. Вы сейчас дискредитируете собственный же проект по подписям, – констатировал Александр Одинцов, обращаясь к ПДС.

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