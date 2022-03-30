Одинцов: Общественный транспорт должен оставаться для жителей столицы доступным

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Фракция ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва провела встречу-консультацию с генеральным примаром Ионом Чебаном, вице-примаром Илие Чебаном, директором Главного управления общественного транспорта и путей сообщения, а также главами автобусного и троллейбусного парков. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель фракции Александр Одинцов.

Участники встречи выслушали аргументацию исполнительной власти Кишинёва по вопросу утверждения проекта методологии расчёта тарифа на общественный транспорт. Ответственные лица рассказали, что муниципальные предприятия несут огромные убытки из-за подорожания электроэнергии и топлива.

Представители фракции ПСРМ высказали свои предложения по увеличению эффективности деятельности предприятий и снижению расходов. Необходимо использовать все меры для сохранения доступности общественного транспорта для жителей столицы, отметили социалисты.

– Непростая дискуссия продолжится: мы задали ряд вопросов, на которые руководству Управления транспорта необходимо время. Подключим к этой проблеме и наших старших товарищей – депутатов парламента, а также обратимся в правительство. Троллейбусный и автобусный парки – это общественно значимые предприятия. И лишь общими усилиями можно им помочь и принести пользу кишинёвцам, – подчеркнул Александр Одинцов.

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