Одинцов: Красивые обещания ПДС оказались ложью. Народ доведён до нищеты (ВИДЕО)

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Все предвыборные обещания ПДС оказались ложью, а после прихода к власти «жёлтых» ситуация в стране только ухудшилась. Об этом на акции протеста перед президентурой говорил председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва Александр Одинцов.

– Чувствуете, какой запах Европы? Помните те обещания, которые давали всему населению, всем кишинёвцам на выборах представители «жёлтого» режима? И как, сбылось? Чувствуете, как всё поднимается? Особенно цены. Чувствуете, как мы движемся к европейскому уровню расходов? У нас солярка была 16 леев, сейчас – 28 леев. Мощно европеизируемся, скоро станем совсем европейцами. Чувствуете, как поднялась пенсия на 14%, а инфляция – на 25%? Пенсионеры могут позволить себе купить продуктов меньше, чем до повышения пенсии. Это всё – цена обещаний ПДС. Население РМ нищает, – отметил Одинцов.

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