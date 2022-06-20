Одинцов: Если бы депутаты ПДС поддержали инициативы ПСРМ, тарифы на проезд в столичном транспорте не увеличились (ВИДЕО)

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Советники ПСРМ в МСК проголосовали не за повышение тарифов на проезд в столичном общественном транспорте, а за утверждение новой методологии формирования тарифов. С таким уточнением выступил председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинёва Александр Одинцов. Он подчеркнул, что если бы парламентское большинство поддержало инициативы социалистов, направленные на уменьшение стоимости горючего, тогда стоимость проезда не увеличилась бы.

Одинцов добавил, что из-за постоянного роста цен на топливо на муниципальных транспортных предприятиях сложилась очень сложная ситуация. Был риск приостановки деятельности общественного транспорта из-за огромных потерь, понесённых Управлением электротранспорта Кишинёва и Городским автобусным парком.

В этих условиях местные избранники обратились к коллегам-социалистам в парламенте, которые, в свою очередь, выступили с инициативой о снижении акцизов и НДС на топливо, что привело бы к существенному удешевлению горючего. По словам Александра Одинцова, если бы парламентское большинство поддержало эти проекты, тарифы на общественный транспорт не увеличились.

– Мы исчерпали все возможности, чтобы предотвратить повышение тарифов. В то же время мы рассмотрели заявление генерального примара о том, что он берёт на себя всю ответственность за корректировку тарифов. Из этих соображений мы поддержали изменение методологии, – пояснил социалист, отмечает ipn.md.

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