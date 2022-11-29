Один реабилитационный центр – на всех

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О том, как помочь тем, кто помощи не просит

Наталья Устюгова, info@aif.md

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Если взрослые люди с особыми потребностями (речь идёт о физических ограничениях) могут осознать своё положение, то детям очень сложно понять, почему они не такие как все. Либо они просто в силу возраста не способны об этом думать.

Революционное решение

Маленькие пациенты с ограниченными возможностями нуждаются в повышенном внимании – и именно для них по инициативе супруги третьего президента Молдовы в 2008 году был создан Республиканский детский реабилитационный центр (РДРЦ). На тот момент это было революционное решение, потому что республиканских структур такого профиля в нашей стране не было. Центр изначально был бюджетным лечебным учреждением, подведомственным Министерству здравоохранения РМ. Страна у нас не богатая, поэтому и его финансирование сложно оценивать однозначно. Однако благодаря участию в различных международных проектах учреждение получает материальную поддержку в виде специализированных приспособлений, адаптированной мебели и т.д.

Если текущие вопросы удаётся решать в штатном режиме, то тема повышения зарплат персоналу остаётся открытой. Поскольку центр, как и другие детские реабилитационные учреждения, не имеет дополнительного финансирования со стороны Национальной медицинской страховой компании, зарплаты сотрудников (их на данный момент около 140 человек) сохраняются на уровне 2009 года. Но, как считают медицинские работники, самое главное – благополучие юных пациентов.

Директор Республиканского детского реабилитационного центра доктор медицинских наук Екатерина Гынкотэ уточняет, что для них создаются максимально комфортные условия и, в отличие от частных центров, все услуги – бесплатные. Днём сюда приводят на реабилитацию около 70–75 детей из Кишинёва и пригородов, а в стационаре находится 30–35 ребятишек с мамами из разных уголков страны, которым предоставляются спальные места и пятиразовое питание.

– Проблема в том, что семейные врачи из республики не всегда понимают, кого к нам направлять, а некоторые даже не знают о существовании нашего центра, – поясняет Екатерина Гынкотэ. – Кроме того, региональные поликлиники не очень-то хотят делиться пациентами, потому что они теряют финансирование на местах. Хотя известно, что в районных центрах и сёлах детская реабилитация находится на довольно скромном уровне. Мы же предлагаем комплексный подход с учётом мнения всех специалистов. У нас есть свой бассейн, тренажёрные и тематические кабинеты. Мы используем европейские методы, к примеру, колем препарат на основе ботулотоксина, который в индустрии красоты известен как ботокс и применяется для разглаживания морщин. В медицине же он используется для расслабления мышц и снижения спастики у пациентов с детским церебральным параличом. К слову, один флакон такого препарата стоит 8 тыс. леев. Мы моделируем индивидуальные ортезы для фиксации и коррекции повреждённых суставов и конечностей. То есть мы применяем такие методики, которые другими в Молдове не используются.

Государственные реабилитационные центры с комплексным подходом и бесплатными услугами должны работать не только в столице, но и во всех регионах республики.

Ключи к успеху

Когда маленькие пациенты попадают в РДРЦ, проводится дополнительное тестирование, с учётом ранее установленного клинического диагноза, на уровень функциональности органов и чувств. Уточняется, как ребёнок мыслит, разговаривает, двигается, какие у него сопутствующие болезни и т.д. Однако следует заметить, что в Молдове возникают сложности с диагностикой некоторых заболеваний. Например, чтобы подтвердить аутизм, необходимо через неправительственные организации пройти дорогостоящий тест, а некоторые редкие заболевания можно диагностировать только за границей. Понятно, что это могут себе позволить далеко не все семьи. Надо учесть и психологическое состояние взрослых – не все сразу могут принять диагноз, осознать, что в некоторых случаях реабилитация ребёнка – это уже особый образ жизни.

– Благо не все диагнозы преследуют наших деток на протяжении их жизни, но если есть хроническая или органическая патология с поражением структур спинного и головного мозга, то необходим постоянный врачебный контроль, – поясняет детский невролог РДРЦ Лариса Постован. – В любом случае, каким бы ни было заболевание, прогресс после реабилитации всегда очевиден. И очень важно, чтобы родители продолжали выполнять наши рекомендации. Что ещё значимо, так это комплексный подход к лечению с учётом мнения всех наших специалистов – кинетотерапевтов, психологов, логопедов, неврологов, психопедагогов и т.д. Согласованная командная работа коллектива – ключ к успеху. А если нам удаётся привлечь в команду и родителей, то качество восстановительного процесса значительно улучшается.

Кстати, иногда родители обращаются к специалистам разных профилей, работающих в различных учреждениях. Лариса Постован рекомендует: даже если врачи, наблюдающие ребёнка, работают в разных центрах, они должны взаимодействовать, обмениваться информацией, поскольку есть техники и методики, которые взаимно исключают друг друга.

Коротко и ярко

Бóльшая часть пациентов центра – дети из социально уязвимых семей. Им не доступны дорогие клиники стран с более развитой медициной и даже местные частные центры, а лечение сложных заболеваний требует затрат.

– У нас много деток с детским церебральным параличом, увеличивается число пациентов с различными нарушениями мышечной системы, в том числе и не диагностированными миопатиями. Есть редкие генетические заболевания, которые сложно определить, но это и не входит в наши функции. Мы не лечим – мы восстанавливаем, – рассказывает врач-педиатр консультативно-диагностического отделения Майя Тэнэсеску. – В последнее время мы увеличили период пребывания детей с церебральным параличом. Практика показывает, что наиболее эффективная реабилитация для них должна длиться в течение трёх месяцев с увеличением интервалов посещения центра. Родители не могут оказывать им полноценную помощь, потому что для проведения многих процедур необходимо не только медицинское оборудование, но и соответствующее образование.

– Мы также стараемся устраивать для наших пациентов концерты, приглашаем кукольный театр, ведь общественные заведения для них, как правило, недоступны. Устраиваем и спортивные мероприятия – правда, игры проходят не всегда по правилам, зато это весело. Мы хотим, чтобы дети почувствовали, что ещё кто-то, кроме родителей, заботится о них, что они кому-то нужны.

Работники центра более глубоко осознают неминуемость исхода некоторых детских диагнозов, например болезни Дюшена. Эти дети будут с нами столько, сколько им суждено, но мало кто из них становится взрослым. Вопрос в том, насколько ярко и безболезненно они проживут свою короткую жизнь. И перед лицом неизбежности врачи и родители снова объединяются, но уже на другом, ментальном уровне, когда друг друга понимаешь без слов и сдерживаешь слёзы.

Комментарий

Важна постоянная поддержка

Луминица Сувейкэ, доцент кафедры семейной медицины ГУМФ им. Н. Тестемицану, эксперт в области здравоохранения:

– Детям с особыми потребностями, безусловно, необходимы восстановительные процедуры. Следовательно, государственные реабилитационные центры с комплексным подходом и бесплатными услугами должны работать не только в столице, но и во всех регионах республики. Конечно, свою позитивную роль играют и неправительственные организации, но они, как правило, работают под определённые проекты. Заканчивается финансирование – заканчивается и поддержка. На самом деле программ помощи детям с ограниченными возможностями достаточно много. Просто необходимо их отслеживать, что, как правило, делают родительские ассоциации, созданные с учётом диагноза их детей, или благотворительные организации, ориентированные на социальную адаптацию. Много информации на эту тему можно найти на сайте ассоциации «Мотивация».

Мне довелось побывать на выставке-продаже фотографий, которые отснял мальчик с синдромом Дауна. У него замечательные работы, свой взгляд на природу, я даже приобрела одно фото. У таких детей много талантов, главное – разглядеть их.

Не следует забывать и о молодых людях старше 18 лет с физиологическими нарушениями, которым очень непросто входить во взрослую жизнь. Им сложно учиться, а ещё сложнее найти работу. Во многих странах ЕС их поддерживает не только государство, но и общество. К примеру, в Норвегии есть кафе, где работают исключительно инвалиды. Оно идеально со всех точек зрения и там всегда много посетителей. Нечто подобное можно создавать и в Молдове, привлекая как бюджетные деньги, так и международные гранты. Поддерживать такие объекты могут, к примеру, местные органы самоуправления, экономические агенты и просто неравнодушные граждане.