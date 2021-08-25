Один против системы

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О том, почему президент копает под председателя Партии социалистов

На днях генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что Майя Санду лично спросила его на заседании Совбеза (10 августа), почему до сих пор нет уголовных дел на Додона, Воронина и Гречаный. Намёк тонкий, но понятный: почему они не сидят?

А судьи кто?

«Чисто случайно» к требованию Майи Григорьевны присоединились правые эксперты, средства массовой информации, «соросята», аналитики, обслуживающие Плахотнюка. Мы всегда спрашивали этих господ: «А в чём вы обвиняете Игоря Додона?»

Ведь Додон не фигурировал в отчётах «Кролл», как Плахотнюк, Лучинский, Шор. Не был он в розыске Интерпола, как Гума. Не имел уголовных дел в России, как Усатый. Не фигурировал он и в резолюциях и санкциях Европарламента, как Плахотнюк или Шор. Додон не давал преступных приказов, не отнимал бизнес, не сажал оппонентов, не занимался прослушкой, не закрывал неугодные СМИ, не участвовал в концессиях. У него нет банков, как у Плахотнюка, аэропортов, как у Шора, латифундий, как у Филата, АЗС, как у Гимпу, Пынзаря и других. Он пришёл в президентуру с одним домом, за который платит кредит, и с ним же ушёл…

Может, Додон участвовал в краже миллиарда, в приватизации ВЕМ, в концессии аэропорта? Но тут любой школьник знает, что бенефициары кражи – это Плахотнюк, Филат, участники – Лянкэ, Габурич, Дрэгуцану, Санду, Гросу и другие. Может, Додон в 2012 году закупил 109 школьных автобусов по двойной цене (1 миллион леев за единицу) или это всё-таки сделал Шляхтицкий – однопартиец Санду? Он – организатор тендеров по закупке китайских камер по завышенной цене для школ, где проводились экзамены на степень бакалавра, или Санду? Контракт был серьёзным, на 7,3 миллиона леев. Додон поддержал приватизацию ВЕМ или Негруцэ, Гросу, Лазэрь? Может, Додон, а не Шалару продал систему НЕВА СМ в три раза дешевле? Ущерб в каких-то €7 млн. А может, Додон, а не партнёр Санду Д. Киртоакэ хотел сдать в аренду все парковки столицы фирме Parkleytsystem c ущербом в 1 млрд леев?

На самом деле И. Додона хотят очернить (и, возможно, посадить) за то, что он дружил с Путиным, получил статус наблюдателя ЕАЭС (!), выступал против пропаганды ЛГБТ, защищал православие, традиционные ценности и молдавский суверенитет. За то, что он не пресмыкался перед Западом и не лёг под него, как многие другие. А такого Запад не прощает.

О чём молчит Майя Санду?

А Санду молчит про Плахотнюка, Филата, Гимпу, Шалару, Киртоакэ и даже орехового короля Филипа – они же были в одном правительстве, в одном альянсе.

Так за что нужно завести уголовное дело на Игоря Додона? За ваши преступления, господа? За то, что он не был частью банды? За то, что первым рассказал о них ещё в 2014 году? Или за то, что год протестовал перед парламентом в 2015–2016 годах? За то, что выгнал Плахотнюка из страны (без его принципиальной позиции в июне 2019 года это было бы невозможно)? Или за то, что назначил Санду премьером? Кстати, тогда для Санду он был честным.

Возможно, Додона нужно привлечь к уголовной ответственности за то, что помог сотням тысяч граждан, десяткам тысяч школьников, которые получали ранцы к 1 сентября, сотням детсадов, тысячам многодетных семей, десяткам из которых он купил дома? Кто ещё столько помогал гражданам? Санду? Канду? Плахотнюк? Филат?

Конечно, можно привлечь Игоря Додона за восстановление резиденции в Кондрице, за ремонт президентского дворца, в котором сейчас комфортно расположилась вся PASовская команда президента. Ремонт, кстати, стоил €10 млн, и оплатила его Турция. Всё это они забыли. Говорят только про «кулёк», который Додон не брал и который Плахотнюк попытался вручить, когда у него горели тапки в 2019 году. Обычная провокация, в чём, кстати, признался А. Канду, фин Плахотнюка. Но это не повод для уголовного преследования… и все это понимают.

Такое не прощают

Додон стал президентом в конце 2016 года. В захваченной Плахотнюком стране, где все органы власти – правительство, парламент, КС, СИБ, ГП – были в его кармане. За спиной Плахотнюка маячили Виктория Нуланд и Госдеп, которые закрывали глаза на весь беспредел. Имя Плахотнюка тогда почти никто не упоминал всуе, зато все охотно били по И. Додону – от Гимпу до Усатого, от Нэстасе до Санду. Посол США не даст соврать.

Имея всего 24 депутата в парламенте, будучи в полной изоляции, И. Додону приходилось нелегко. Его отключали от власти несколько раз, он и его семья «попадали» в аварии. Ему, в отличие от нынешних «борцов», угрожали расправой. Против него четыре года велась тотальная травля в СМИ. Тут даже святых апостолов бы дискредитировали. Убеждён: любого выдвиженца ПСРМ на его месте уничтожили бы в три раза быстрее. И. Додону приходилось действовать в очень сложной ситуации. Приведу пару примеров.

В 2017 году, с открытием российского рынка для более 180 предприятий РМ, были разрушены монопольные схемы режима Плахотнюка по продвижению интересов некоторых фирм.

Разбил тогдашний президент И. Додон одну серьёзную энергетическую схему с покупкой электроэнергии у Молдавской ГРЭС. Как пишет российская газета «Коммерсант» (№ 56 от 03.04.2017 г.), «на упразднении схемы настаивали как в Москве, так и новоизбранные президенты Молдавии Игорь Додон и ПМР Вадим Красносельский. Главы республик встречались 30 марта, после этого господин Додон заявил «Ъ», что посредник должен быть исключён, и господин Красносельский с этим согласился». Демпартия во время переговоров настаивала на сохранении посредника и цены в $49 за 1 МВт/ч как условие для победы МолдГРЭС. Получив отказ, «кукловод» из чувства мести решил отказаться от закупки электроэнергии у МолдГРЭС, которая продавала за $48,995 МВт/ч, подписав сомнительный контракт с украинским олигархом Ринатом Ахметовым, владельцем украинской DTEK Holding, по более высокой цене

– $50,2 за МВт/ч. Это около $70 млн в бюджет Приднестровья. И это более дешёвая электроэнергия?

Ещё в 2017 году И. Додон обратился в ЕС с просьбой содействовать в расследовании дела о краже миллиарда. 16 декабря 2020 г. был аннулирован Закон о миллиарде по инициативе фракции ПСРМ. Додон его промульгировал, даже не взирая на критику Всемирного банка и МВФ.

В 2020 году с подачи И. Додона государство вернуло себе 50% от суммы сборов с аэропорта, то есть €4,5 с каждого пассажира. Также государство начало процедуру разрыва контракта с концессионером аэропорта Авиа-Инвест с лета 2020 года. Напомню, что тогда PAS, ППДП и фракция ШОР сразу начали процедуру отставки правительства Кику.

ПСРМ вернула территорию Республиканского стадиона в собственность государства ещё в 2020-м, а Игорь Додон промульгировал закон. Но с приходом Санду, вследствие обращения депутатов PAS и ППДП в Конституционный суд, Республиканский стадион может снова уйти к посольству США.

Безусловно, тот факт, что Игорь Додон промульгировал законы о возвращении российских аналитических программ и новостей, о статусе русского языка, о возврате территории Республиканского стадиона и аннулирование Закона о миллиарде вызвало ярость некоторых западных кругов. Всё, что Плахотнюк выстраивал столько лет по их просьбе, рушилось как карточный домик. Заработала молдо-российская межправительственная комиссия, депутаты стали участвовать в межпарламентской ассамблее стран СНГ. Молдова участвовала в заседаниях министров СНГ, перестали задерживать российских журналистов на границе… Антироссийские акции прекратились. Такого Игорю Додону не могли простить. Началась тотальная кампания по его очернению и дискредитации. Старт был дан с декабря 2019 года.

Плата за служение стране

На самом деле И. Додона хотят очернить (и, возможно, посадить) за то, что он дружил с Путиным, получил статус наблюдателя ЕАЭС (!), выступал против пропаганды ЛГБТ, защищал православие, традиционные ценности и молдавский суверенитет. За то, что он не пресмыкался перед Западом и не лёг под него, как многие другие. А такого Запад не прощает.

«Соросята» хорошо понимают, что нынешняя эйфория пройдёт, правые во главе с Майей Санду обанкротятся быстрее, чем АЕИ после 2009 года, и поэтому им нужно быстрее уничтожить политических конкурентов.

Получится ли у них? Сомневаюсь.

Игорь Додон выдержал много грязи и ударов за последние годы. Уверен, выдержит и сейчас.

Богдан Цырдя,

политолог