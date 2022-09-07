Один предъявил “липу”, второй утаил валюту: двое иностранцев не прошли пограничный контроль

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Оба инцидента произошли сегодня в столичном аэропорту.

Так, пассажир рейса Стамбул-Кишинёв, 44-летний гражданин Турции, предъявил среди прочих документов вид на жительство, выданный властями Германии, с явными признаками подделки. Фальсификат был изъят, мужчине было отказано во въезде в РМ.

Во втором случае гражданин Азербайджана намеревался вылететь из Молдовы в Турцию. Во время досмотра пограничники обнаружили в багаже пассажира 26 050 долларов США. Валюта не была задекларирована, рассматривается вопрос об её конфискации.

Обстоятельства обоих инцидентов выясняются.

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