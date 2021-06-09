Один на троих: фальшивый COVID-тест выявили на границе

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Инцидент зарегистрировали накануне в пункте пропуска “Скуляны”.

На въезде в страну пограничники проверили трёх пассажиров, возвращавшихся в Молдову из Румынии. Все трое предъявили отрицательные тесты на коронавирус с одинаковым идентификационным номером, выданные одним и тем же медицинским учреждением.

Граждане рассказали, что получили сертификаты через посредников. Документы были изъяты и отправлены на дополнительную экспертизу.

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