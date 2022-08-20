Один из самых жутких подземных переходов Ботаники преображается: его ремонт идёт полным ходом

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Продолжаются работы по ремонту подземного перехода на пересечении бульваров Дечебал, Дачия и Траян в секторе Ботаника.

По словам генерального примара Кишинёва Иона Чебана, в настоящее время ведётся ремонт лестниц и пандусов (их будет два) для людей с ограниченными возможностями. Параллельно ремонтируются и стены лестницы.

– Будут отремонтированы потолок, пол и стены, модернизировано освещение, установлены навесы и камеры видеонаблюдения. В завершение будут приведены в порядок и территории вокруг подземных переходов, где будут обустроены зоны отдыха, – уточнил градоначальник.

На сегодняшний день в Кишинёве отремонтировано 10 подземных переходов, 5 находятся в процессе восстановления. Их не ремонтировали с момента постройки.

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