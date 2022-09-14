Один из самых больших подземных лабиринтов в стране находится в Каушанском районе

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Один из самых протяженных подземных лабиринтов в Молдове находится в южном регионе страны в селе Леунтя Каушанского района.

Катакомбы Леунтя имеют несколько входов и могут служить убежищем для целой деревни. Речь идет о нескольких подземных туннелях, построенных еще в 16 веке, которые должны были соединить крепость Тигина с поместьем Леунтя. В настоящее время значительная часть этих катакомб заблокирована, но за последние годы местным властям вместе с хозяйственным агентом из села удалось освободить около 300 метров лабиринта, передает moldpres.md.

По словам местных жителей, в отличие от Украины, в Молдове нет сети метро, ​​которая могла бы защитить людей в случае войны, но эти катакомбы могли бы стать убежищем, тем более что некоторые из них находятся на глубине 15-20 метров под землей.

Согласно историческим документам, подземные лабиринты в Леунтя были вырыты в 1538 году и в то время являлись стратегическими точками связи между крепостью Тигина и французским особняком, построенным на этой земле. Местные власти рассказывают, что во время Второй мировой войны катакомбы были убежищем во время бомбежек, когда через эту местность проходила линия фронта.

Катакомбы в селе Леунтя Каушанского района сегодня используются как склады для вина. Длина тоннелей достигает 25-30 км. На данный момент открыто около 300 метров, остальные заблокированы.

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