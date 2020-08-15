Один из главных организаторов протестов фермеров поблагодарил Кику за конструктивный диалог (ВИДЕО)

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Один из главных организаторов протестов аграриев Андрей Дынга поблагодарил премьера Иона Кику за состоявшуюся сегодня конструктивную беседу.

Он выразил удовлетворение результатами диалога с ответственными лицами в правительстве и сказал, что фермеры возвращаются домой.

– Спасибо, что вы нас приняли, что конструктивно с нами пообщались, что вы услышали наши чаяния, – сказал Дынга.

Напомним, после сегодняшнего заседания с сельхозпроизводителями Ион Кику объявил, что был достигнут компромисс и что аграрии отказываются от протестов. Было решено, что вместо 1000 леев за пересеянный гектар фермеры получат по 1500 леев, а процедура получения субвенций будет упрощена. Кроме того, будет рассмотрена возможность возмещения НДС и реэшелонирования кредитов, взятых сельхозпроизводителями.

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