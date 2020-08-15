Один из главных организаторов протестов фермеров поблагодарил Кику за конструктивный диалог (ВИДЕО)

Один из главных организаторов протестов фермеров поблагодарил Кику за конструктивный диалог (ВИДЕО)

Один из главных организаторов протестов аграриев Андрей Дынга поблагодарил премьера Иона Кику за состоявшуюся сегодня конструктивную беседу. 

Он выразил удовлетворение результатами диалога с ответственными лицами в правительстве и сказал, что фермеры возвращаются домой.

– Спасибо, что вы нас приняли, что конструктивно с нами пообщались, что вы услышали наши чаяния, – сказал Дынга. 

Напомним, после сегодняшнего заседания с сельхозпроизводителями Ион Кику объявил, что был достигнут компромисс и что аграрии отказываются от протестов. Было решено, что вместо 1000 леев за пересеянный гектар фермеры получат по 1500 леев, а процедура получения субвенций будет упрощена. Кроме того, будет рассмотрена возможность возмещения НДС и реэшелонирования кредитов, взятых сельхозпроизводителями.

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