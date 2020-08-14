Один человек погиб, двое получили травмы в ДТП в Новых Аненах

0

В результате жуткой аварии, произошедшей в четверг вечером в Новых Аненах, скончался 41-летний мужчина. Автомобиль, которым он управлял, врезался в дерево.

По данным Генерального инспектората полиции, в автомобиле находились ещё две пассажирки в возрасте 18 и 24 лет. По неустановленной пока причине водитель не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в одно дерево, а затем в другое. На место происшествия прибыл экипаж спасателей. В аварии скончался мужчина, а пострадавшие девушки были госпитализированы с различными травмами, передаёт ipn.md.

Напомним, что ещё одно серьёзное ДТП произошло этим утром в Унгенском районе, между населёнными пунктами Резина и Четирень. По данным ГИЧС, автомобиль Volkswagen Passat вылетел на обочину и врезался в дерево. В результате 26-летний водитель застрял в искорёженной машине. Пострадавший получил травмы и был доставлен в районную больницу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.