Одежда на полмиллиона: “ушлые” водители попались на контрабанде (ФОТО, ВИДЕО)

Одежда на полмиллиона: “ушлые” водители попались на контрабанде (ФОТО, ВИДЕО)

Пограничники остановили два транспортных средства, в которых перевозили товары без документов о происхождении. Инцидент произошёл 18 августа на трассе “Липкань-Коржеуць”.

Мобильная бригада остановила для проверки два микроавтобуса. У правоохранителей была информация, что данные транспортные средства незаконно перевозили товары. Водители поначалу попытались скрыться, однако сделать это им не удалось.

При осмотре правоохранители обнаружили в салонах крупную партию одежды без документов о происхождении. Приблизительная стоимость составляет полмиллиона леев. Расследование случившегося продолжается.

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