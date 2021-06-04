Одесские компании включат в туристические предложения достопримечательности Молдовы

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Группа операторов и турагентов из Одессы находятся в информационном туре по Республике Молдова по инициативе Инвестиционного агентства. Украинские операторы побывали в нескольких известных местах в нашей стране, таких как Сорокская крепость, Тигинская крепость, монастырь Цыпова, Старый Оргеев и Милештий Мичь.

По данным Инвестиционного агентства, интерес украинцев к туристическому потенциалу нашей страны вызвал форум, посвященный культурно-туристическому маршруту Штефана Великого, организованный агентством в декабре 2020 года, передаёт moldpres.md. Программа тура также включала B2B-сессии, в которых участвовали украинские туристические компании и 20 представителей нашей туристической индустрии, в том числе туристических агентств, виноделен, предприятий HoReCa, гиды и т.д. Эти сессии были нацелены на диверсификацию пакетов услуг, предлагаемых операторами обеих стран.

После визитов туристических компаний из Украины направления в Молдове должны быть включены в их предложения. Агентство рассчитывает, что количество украинских туристов, которые захотят посетить нашу страну, увеличится.

Стоит отметить, что в 2020 году туристы из Украины заняли 2-е место в рейтинге иностранцев, путешествующих в Республику Молдова.

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