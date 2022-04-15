Одессит предъявил на молдавской таможне “выдуманные” права

0

В пункте пропуска “Скуляны” остановили 54-летнего уроженца Одессы. Мужчина управлял автомобилем Toyota.

Гражданин предъявил водительское удостоверение с признаками фальсификации. Мужчина рассказал, что купил водительские права в 2013 году через посредников, заплатив за них 50 евро.

Сомнительный документ был изъят, а водитель продолжил путь по имевшемуся при нём подлинному водительскому удостоверению.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.