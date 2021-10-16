Одесса переходит в “красную” зону. Вводятся ограничения на поездки, рынки закрываются

Одесса переходит в “красную” зону. Вводятся ограничения на поездки, рынки закрываются

Накануне Кабмин Украины объявил, что с 18 октября Одесскую область переводят в “красную зону” адаптивного карантина. 

Так, с ночи 18 октября в Одессе и области начнут действовать ограничения, предусмотренные для “красной зоны”, передаёт od.vgorode.ua.

Под запретом будет работа: 

  • заведений общепита (кроме доставки и на вынос);
  • ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
  • непродовольственных рынков и магазинов;
  • спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Также запрещается проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей. Банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины продолжат работать без изменений.

Помимо Одесской области, в “красную зону” попадают Запорожская, Донецкая и Днепровская области.

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