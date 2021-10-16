Одесса переходит в “красную” зону. Вводятся ограничения на поездки, рынки закрываются

Накануне Кабмин Украины объявил, что с 18 октября Одесскую область переводят в “красную зону” адаптивного карантина.
Так, с ночи 18 октября в Одессе и области начнут действовать ограничения, предусмотренные для “красной зоны”, передаёт od.vgorode.ua.
Под запретом будет работа:
- заведений общепита (кроме доставки и на вынос);
- ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
- непродовольственных рынков и магазинов;
- спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.
Также запрещается проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей. Банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины продолжат работать без изменений.
Помимо Одесской области, в “красную зону” попадают Запорожская, Донецкая и Днепровская области.
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