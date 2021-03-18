Очистка реки Бык, решение “мусорной” проблемы, модернизация очистной станции: приоритеты примарии в 2021 году

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В минувшем году примария Кишинёва вела очень интенсивную работу по решению “хронических” проблем столицы. В нынешнем году действия в этом направлении продолжаются. Как отметил накануне в ходе передачи на частном телеканале Ион Чебан, речь идёт о проблемах, решением которых долгие годы должен был, но не занимался муниципалитет.

– В прошлом году мы начали очистку и благоустройство русла реки Бык, в этом году работа продолжится – на данный момент мы ведём переговоры с ЕБРР и ЕИБ касательно крупного проекта по очистке русла реки от Гидигича до выезда из города, с благоустройством всей прилегающей территории. Также продолжается работа над модернизацией очистной станции, – сегодня по этому поводу состоялась беседа в парламенте. Что касается проблемы с вывозом мусора из Кишинёва: мы наконец сделали то, что с 2011 года обещали Цынцэренам предыдущие руководители. Это и станция по переработке фильтрата на полигоне, и защитная дамба, и дорога, и множество инфраструктурных проектов. Также у нас сейчас есть важный проект с ЕБРР и ЕИБ по этой сфере, – рассказал Чебан.

Отметил градоначальник и то, что примария начала решать проблему с транспортом, однако выразил сожаление, что этот вопрос наткнулся на препятствия – не по его вине. Также приоритетом для примара остаётся восстановление и модернизация зелёных зон города – сейчас ведется работа над благоустройством парков и скверов во всех секторах.

При этом Ион Чебан подчеркнул, что все проекты для Кишинёва, которые готовятся к внедрению, подлежат обсуждению со всеми категориями жителей города – людьми с особыми потребностями, велосипедистами, спортсменами и другими.

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