На границе выявили ещё два поддельных ковид-сертификата

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Двое граждан Молдовы пытались по поддельным документам пересечь границу через пункт пропуска “Джурджулешты-Галац”.

Граждане на въезде предъявили справки о вакцинации, которые оказались поддельными, пишет deschide.md. Таким образом мужчины пытались избежать самоизоляции и настаивали на том, что им были сделаны прививки, однако предоставить подробности вакцинации не смогли.

Пограничники расследуют инцидент.

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