Очередной участок Албишоары перекрыт: как ходит общественный транспорт

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Примария Кишинёва сообщает, что с 9 по 11 сентября приостановлено движение по улице Албишоара, на участке от В. Александри до А. Пушкина.

В этот период движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Автобус №19:

Туда – от Ю. Гагарина до К. Негруцци, бул. Штефан чел Маре, ул. Пушкина, К. Тэнасе, Г. Виеру, Ренаштерий и далее по установленному маршруту;

Обратно – от Ренаштерий до Г. Виеру, К. Тэнасе, Бэнулеску-Бодони, бул. Штефан чел Маре, К. Негруцци, Ю. Гагарина и далее по установленному маршруту.

Автобусы №2, 10, 28, 47 и 48:

От Ренаштерий до Г. Виеру, К. Тэнасе, Бэнулеску-Бодони, Колумна, А. Пушкина и далее по установленным маршрутам.

Микроавтобусы №112, 116, 130, 132, 134 и 166:

Туда – Ренаштерий, Г. Виеру, К. Тэнасе, Бэнулеску-Бодони, Колумна и далее по установленным маршрутам;

Обратно – Ал. чел Бун, А. Пушкина, К. Тэнасе, Г. Виеру, Ренаштерий и далее по установленным маршрутам.

Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать указанный участок.

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