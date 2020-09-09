Очередной участок Албишоары перекрыт: как ходит общественный транспорт

Примария Кишинёва сообщает, что с 9 по 11 сентября приостановлено движение по улице Албишоара, на участке от В. Александри до А. Пушкина.
В этот период движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
Автобус №19:
Туда – от Ю. Гагарина до К. Негруцци, бул. Штефан чел Маре, ул. Пушкина, К. Тэнасе, Г. Виеру, Ренаштерий и далее по установленному маршруту;
Обратно – от Ренаштерий до Г. Виеру, К. Тэнасе, Бэнулеску-Бодони, бул. Штефан чел Маре, К. Негруцци, Ю. Гагарина и далее по установленному маршруту.
Автобусы №2, 10, 28, 47 и 48:
От Ренаштерий до Г. Виеру, К. Тэнасе, Бэнулеску-Бодони, Колумна, А. Пушкина и далее по установленным маршрутам.
Микроавтобусы №112, 116, 130, 132, 134 и 166:
Туда – Ренаштерий, Г. Виеру, К. Тэнасе, Бэнулеску-Бодони, Колумна и далее по установленным маршрутам;
Обратно – Ал. чел Бун, А. Пушкина, К. Тэнасе, Г. Виеру, Ренаштерий и далее по установленным маршрутам.
Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать указанный участок.
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