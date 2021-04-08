Очередной торговец правами попался в руки правоохранителей

Очередной торговец правами попался в руки правоохранителей

Сотрудник столичной автошколы был задержан НАЦ после того, как получил 500 евро за помощь в получении водительских прав.

По данным следствия, работник автошколы пообещал ученику помочь со сдачей практического экзамена на получение водительского удостоверения категории “В”. Мужчина получил деньги в конце прошлого года, но своё обещание так и не выполнил.

На основании поступившей в НАЦ жалобы было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан с поличным при возвращении суммы. Ему грозит тюремное заключение или уголовный штраф.

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