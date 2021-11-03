Очередной пшик! Минздрав подтверждает, что ПЦР-тестов за 300 леев для граждан нет

0

Министерство здравоохранения подтверждает, что 300 леев – цена за ПЦР-тест для медицинских учреждений, а не для граждан. Об этом на пресс-конференции заявила госсекретарь ведомства Светлана Николаеску. Она дала понять, что нет таких медучреждений, в которых люди смогли бы пройти тестирование за 300 леев.

– Медицинские учреждения, которые намереваются или хотят предоставлять эту услугу за деньги, могут сделать это по этому тарифу, но для этого нельзя использовать закупленные централизованно и распределённые среди медицинских учреждений тесты, – подчеркнула она.

Госсекретарь Минздрава также отметила, что власти рассматривают возможность регламентирования стоимости ПЦР-тестов в частных лабораториях, где она достигает 800 леев, пишет ntv.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.