Очередной пьяный водитель попался в руки автоинспекторов (ВИДЕО)

Очередной пьяный водитель попался в руки автоинспекторов (ВИДЕО)

В Дондюшанах патрульные заметили Mercedes, который “вилял” по дороге. Инспекторы приказали водителю остановиться.

За рулём машины был 55-летний житель Дондюшанского района. Тестирование на Drager показало 0,97 мг/л алкоголя в крови мужчины.

Автомобиль отвезли на спецстоянку, в отношении водителя возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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