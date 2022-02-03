Очередной пьяный водитель попался в руки автоинспекторов (ВИДЕО)

В Дондюшанах патрульные заметили Mercedes, который “вилял” по дороге. Инспекторы приказали водителю остановиться.
За рулём машины был 55-летний житель Дондюшанского района. Тестирование на Drager показало 0,97 мг/л алкоголя в крови мужчины.
Автомобиль отвезли на спецстоянку, в отношении водителя возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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