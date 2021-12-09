Очередной марафон вакцинации от COVID-19 будет организован примарией в партнёрстве с сектором HoReCa в эти выходные

Очередной марафон вакцинации от COVID-19 будет организован примарией в партнёрстве с сектором HoReCa в эти выходные

В Кишинёве вновь будет организован марафон вакцинации против COVID-19 в партнёрстве с Ассоциацией “MĂR” и экономическими агентами из сектора HoReCa. Граждане, сделавшие прививку, получат ваучеры, которые будут действовать в некоторых заведениях общественного питания.

Мероприятие пройдёт в ближайшие выходные под лозунгом “Вакцинируйся снова, чтобы праздновать по-старому”. Об этом сообщило Главное управление социальной помощи и здравоохранения муниципия Кишинёв, передаёт moldpres.md.

По словам замначальника управления Бориса Гылкэ, мобильный пункт вакцинации будет находиться на Ботанике, по адресу бул. Дачия, 21/1, возле McDonald’s. Он отметил, что этот ресторан будет предоставлять ваучеры всем вакцинировавшимся.

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