Очередной антирекорд в Украине: более 4,6 тыс. заболевших коронавирусом за сутки

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За минувшие сутки, 2 октября, в Украине выявили 4661 новый случай заражения коронавирусом. Это очередной антирекорд.

Умерли еще 92 пациента с коронавирусом, а выздоровели 2146 человек. Данные представлены на сайте Совета национальной безопасности и обороны, передаёт rbc.ua.

Также сообщается, что на сегодня более 119 тысяч украинцев болеют COVID-19. Всего же с начала эпидемии в Украине зафиксировано более 222 тысяч случаев.

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