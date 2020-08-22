Очередной антирекорд по коронавирусу в Украине – 2 328 случаев

Очередной антирекорд по коронавирусу в Украине – 2 328 случаев

По состоянию на 22 августа, в Украине зафиксировано 2 328 новых случаев коронавируса. Днём ранее было зарегистрировано 2 106 заболевших.

За сутки зафиксированы 37 летальных случаев, выздоровели 657 пациентов, пишет focus.ua.

Всего в Украине с начала эпидемии выявили 102 971 инфицированных. 51 735 пациентов выздоровели, 2 244 человек скончались.

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Комментарии (1)

  1. На Украине также ужасно с цифрами по пандемии! Но если брать по числу жителей страны то Молдова к сожалению является лидером!!!

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