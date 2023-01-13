Очередное изменение погоды влечёт риски для плодоводства Молдовы

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Прогнозировавшееся на первую половину января похолодание в Молдове оказалось не слишком сильным и продолжительным. Тем не менее, «багаж рисков» для молдавских плодоводов не стал легче. Уже на следующую неделю метеорологи прогнозируют резкое потепление – до +13 градусов по Цельсию в дневное время суток. Для теплолюбивых фруктовых пород это чревато пробуждением от состояния биологического покоя и снижением зимостойкости.

К примеру, уже сейчас, когда ночная температура опускается ощутимо ниже нуля, результаты обследования садов грецкого ореха внушают опасения фермерам. На некоторых ореховых плантациях в центральной и южной зоне страны у растений началось сокодвижение. Если оттепель будет сильной и продлится больше недели, сады начнут интенсивно расходовать запасы питательных веществ и станут очень уязвимы к февральским и весенним заморозкам.

Возможно, ещё больший риск январская оттепель представляет для плантаций миндаля на юге Молдовы. У этой орехоплодной культуры очень короткий период биологического покоя даже при обычных погодных условиях – до 30 дней после полного опадения листьев. После этого даже непродолжительный тёплый период может спровоцировать новую волну вегетации и цветение. А после этого, конечно, ни о какой морозостойкости и речи быть не может.

С учётом сказанного, плодоводы считают наилучшим исходом незначительное изменение нынешнего температурного режима: небольшой плюс днём, небольшой минус ночью.

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