Очередь у троллейбуса вакцинации возле парка «Афганцев» на Рышкановке

Очередь у троллейбуса вакцинации возле парка «Афганцев» на Рышкановке

Граждане выстраиваются в очередь у троллейбуса вакцинации, который сегодня находится возле парка «Афганцев» в секторе Рышкановка, чтобы сделать вакцину от COVID-19. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

– Это возможно благодаря тому, что оборудованные для вакцинации автобус и троллейбус ежедневно отправляются в сектора, поближе к гражданам, даже в выходные дни. Наши врачи всегда на посту, и мы им очень благодарны.
Только в этих двух транспортных единицах, с начала их запуска было вакцинировано более 20 тысяч граждан. Сейчас и среди учителей уровень вакцинации составляет 98%, – отметил Чебан.

Градоначальник призвал всех граждан мобилизоваться, вакцинироваться и соблюдать осторожность, так как ситуация с пандемией в стране очень сложная.

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