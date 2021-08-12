«Очень хорошая встреча»: Додон раскрыл детали беседы с Козаком

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Председатель ПСРМ рассказал в комментарии для «Комсомольской правды» в Молдове, что речь в рамках диалога с Дмитрием Козаком шла о двусторонних отношениях Молдовы и России – их нынешнем этапе и перспективах.

– Встреча была вечером и получилась очень хорошей! – рассказал «Комсомолке» Игорь Додон. – Говорили о двухсторонних отношениях, о том, на каком они этапе сейчас, что надо делать дальше. Моё мнение – очень хорошо, что Дмитрий Николаевич прилетел, потому что выборы закончились и сейчас надо думать о том, чем и как помочь людям. Нужен конструктивный диалог руководства Молдовы с Российской Федерацией. Желательно вернуться к тем достижениям, которых нам удалось добиться. Это и беспошлинная торговля, и цена на газ у нас была намного ниже, чем по региону… Есть о чём поговорить. Надеюсь, новая власть сможет продолжить вот этот конструктивный диалог с руководством Российской Федерации. Нужна будет наша помощь – мы поможем!

Додон также добавил, что новая власть должна заниматься проблемами, которые есть в стране и решений которых так ждут люди.

Ранее мы писали, что вчера Дмитрий Козак встретился в Кишинёве с Игорем Додоном и Владимиром Ворониным

Фото из архива.

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