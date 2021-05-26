Очарованные «Пфайзером»

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Чем предпочитают прививаться от ковида молдаване

Вакцинация против COVID-19 в Республике Молдова, стартовавшая ещё в начале марта, движется невысокими темпами. По последним данным, в нашей стране привилось около 7% населения.

На любой вкус

Власти открывают всё больше центров вакцинации в столице и в разных населённых пунктах Молдовы, чтобы упростить доступ и дать гражданам возможность привиться без проблем. В Кишинёве такой пункт был открыт даже на Центральном рынке. В ближайшие дни, по словам мэра Иона Чебана, появятся и мобильные пункты для прививания людей – это будут специально оборудованные автобус и троллейбус.

– В среду мы запустим два мобильных передвижных центра вакцинации, – сказал Ион Чебан. – Выпустим на линии троллейбус и автобус. Троллейбус будет курсировать по городу и останавливаться на определённых остановках, чтобы желающие смогли привиться, а автобусы по такой же схеме будут обслуживать жителей пригородов.

Второй по счёту кишинёвский марафон вакцинации состоится в пятницу и субботу, 28–29 мая. Он пройдёт во Дворце Республики.

«Спутник» жизни

Если говорить в целом, то процесс вакцинации в Молдове – это вялотекущее явление, периодически сменяемое короткими вспышками массовости, когда в страну завозятся пользующиеся наибольшим доверием вакцины – российская «Спутник V» и Pfizer/BioNTech. Огромные очереди в столичные центры вакцинации наблюдались в начале мая, когда пришла в виде гуманитарной помощи российская вакцина, и в минувшие выходные, когда в ходе объявленного Медицинским университетом Молдовы марафона вакцинации властями были предоставлены 2,5 тыс. доз прибывшего накануне американского антиковидного препарата Pfizer/BioNTech.

Из-за этого «Пфайзера» у одного из пунктов вакцинации в Кишинёве случился самый настоящий ажиотаж. К нему вела огромная очередь, в которой люди готовы были стоять по 4–5 часов, чтобы только привиться именно этим, внушающим им доверие препаратом. Фейсбук был заполнен короткими видео, доказывающими, что народ всё прибывал и прибывал в надежде получить первую дозу препарата. Привившиеся выставляли на своих страницах фото себя счастливых и сертификата с наименованием введённой вакцины.

И днём и ночью

Как рассказала «АиФ в Молдове» кишинёвка Дарья Ч., даже эта длинная очередь не заставила её развернуться и уйти, настолько велико было желание обезопасить здоровье и вернуть себе возможность спонтанных поездок в Европу, как раньше.

– Основной мотив для меня привиться – желание путешествовать и не переживать, что заболеешь в другой стране, – говорит девушка. – А Pfizer, по отзывам, пока самая надёжная вакцина, которая есть на рынке с минимальными побочными эффектами, плюс вторая доза всего через три недели. Я не думала, конечно, что придётся стоять четыре часа, но это не могло быть причиной отказаться от вакцины. Я слушала подкасты, музыку, парень передо мной рисовал в блокноте, девочка сзади учила что-то. Внутри всё хорошо организовано, все очень дружелюбны. В целом очень приятное впечатление осталось от того дня.

Те, кто не желал стоять днём в очереди, надеялись, что свободно можно будет привиться, если прийти ночью. Но не тут-то было. Очередь не уменьшалась. Стояли до последней дозы, до 4:15 утра, когда сообщили, что на этом выделенный объём препарата исчерпан и остались только англо-шведский AstraZeneca и китайский Sinopharm. Желающих защитить свой организм от коронавируса этими вакцинами почему-то сразу поубавилось.

Всего, как сообщила пресс-служба Госуниверситета медицины и фармации им. Н. Тестемицану, за 54 часа марафона было привито 4068 человек, из которых 2500 препаратом Pfizer, 1188 – AstraZeneca и 380 – Sinopharm.

Такие марафоны продолжатся. Ближайший запланирован на 28–30 мая во Дворце Республики. Чтобы получить прививку, нужно будет иметь при себе только удостоверение личности. Выбрать можно из тех вакцин, которые на тот момент будут доступны.

Анастасия Погодина