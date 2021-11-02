Очарование эфира

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Лариса Вербицкая – о телевидении, новой книге и переменах в жизни

Эта восхитительная женщина более 20 лет желала доброго утра десяткам миллионов зрителей, которые просыпались вместе с её улыбкой. Ну а жители Молдовы безмерно гордились, что известная во всём СССР телеведущая выросла и зарождалась как профессионал в Кишинёве. Мы говорим о Ларисе Вербицкой, онлайн-встречу с которой недавно организовал медиаклуб «Формат А3».

ДОСЬЕ

Лариса Вербицкая – диктор и телеведущая, вице-президент Лиги профессиональных имиджмейкеров России, заслуженная артистка России. Родилась 30 ноября 1959 года в Феодосии (Крым) в семье военного и медсестры. Чуть позже семья перебралась в Кишинёв. Окончила факультет русского языка и литературы в КГПИ им. Иона Крянгэ. С 1982 года – диктор Молдавского телевидения. С 1986 года – диктор Центрального телевидения СССР, где вела программы «Новости», «Время» и другие. Более 20 лет вела передачу «Доброе утро» на Первом канале.

Пойманный шанс

– Лариса Викторовна, вы долго жили в Кишинёве, вспоминаете наш город?

– Я всегда с нежностью и теплотой храню всё, что связано с прекрасными годами моего детства, юности. Там я получала образование, приобретала первых друзей. Я очень люблю Кишинёв и Молдову.

– Каким был путь на Центральное телевидение?

– Можно сказать, стремительным. Каждый день мы совершаем массу выборов, так произошло и в моей жизни. Мне представился шанс, возможность что-то изменить. К тому времени всё созрело к переменам. Я многому научилась на Молдавском телевидении, становилась профессионалом, пробовала себя в разных жанрах, я благодарна тому времени. Моя семейная жизнь некоторым образом тоже изменилась – я встретила своего будущего мужа и переехала к нему. Когда я показалась на Центральном телевидении, то вовсе не была уверена, что меня там ждут с распростёртыми объятиями. Но меня взяли. Конечно, присматривались, оценивали, насколько я стабильна, можно ли на меня положиться. Поскольку я зарекомендовала себя довольно быстро, мне стали доверять ответственные проекты.

Никогда не поздно в своей жизни что-то менять к лучшему и меняться самим. Представляете, если бы все люди были гармоничны в своих образах, в каком прекрасном обществе мы бы жили!

Возраст – термин медицинский

– Совсем недавно вышла ваша книга «В 60 – 6:0 в мою пользу». Как она появилась?

– Это итог многолетней работы, наблюдений, анализа. Её появление было предрешено. Два года назад издательство сделало мне предложение, а тут пандемия, изоляция, свободное время и стопка чистых листов.

– Вам говорят, что её название достаточно провокационное?

– Название достаточно смелое, возможно, провокационное, но мне надоели напоминания о том, сколько мне лет. Хотя в какой-то момент я поняла, что возраст – это скорее всего медицинский термин. Люди из моего окружения стали отмечать юбилеи, солидные даты. Мне казалось, что это какой-то рубеж, и когда это случилось со мной, поняла, что это совсем не страшно. Буду жить дальше. У меня масса интересных проектов, я ещё многое хочу попробовать. Название «В 60 – 6:0 в мою пользу» – это и коммерческий ход. Да и что скрывать – возраст? От интернета ничего не утаишь.

– Кому может быть интересно ваше творчество?

– Если бы я прочла такую книгу в свои 20 лет, может быть, избежала бы некоторых ошибок. Так что она подходит для женщин и мужчин всех возрастов. Никогда не поздно в своей жизни что-то менять к лучшему и меняться самим. Представляете, если бы все люди были гармоничны в своих образах, в каком прекрасном обществе мы бы жили!

– Сложно было примерять амплуа писателя?

– Я попробовала – и у меня получилось. «Слово не воробей» – это про дикторов. А когда пишешь, этих «воробьёв» можно гонять по строчкам сколько угодно. В этом плане написание книги даёт больше попыток, чтобы сделать всё хорошо.

Время хайпа

– Сегодня зрителя можно заинтересовать новостью, сюжетом, не построенном на хайпе, скандале, жутких новостях? Смотрят ли что-то хорошее – например передачи о культуре?

– Не знаю, как сейчас в Молдове, но у нас канал «Культура» очень востребован у определённой части людей. Им понятна транслируемая эстетика. Конечно, доля агрессивных и хайповых передач превалирует. Но ничего не поделаешь – сейчас время такое. Но я думаю, что изначально в этом виновато телевидение, которое ведомо его величеством рейтингом, и он, как правило, решает всё. Уже выросли поколения, которые не знают, что такое ТВ, многое сейчас диктует интернет. Поживём – увидим останется ли телевидение в дальнейшем, как сложится его судьба. Но то, что крепкая журналистика будет востребована, нет никаких сомнений.

– Что вы смотрите сами?

– Не смотрю политические шоу, мне они не интересны. Стараюсь быть в курсе тенденций телевизионной эстетики сегодняшнего дня, потому что я преподаю, и студенты спрашивают, что я думаю по тому или иному поводу. Смотрю Пуаро, Коломбо, National Geographic – то, что радует изобразительно, эмоционально, не вносит дисгармонии.

– Легко ли сегодня в России попасть на телевидение?

– Думаю, легче, чем в прошлом, когда все дикторы были наперечёт. Эти люди диктовали эстетику, культуру. Это был цвет интеллигенции своего времени. Когда я пришла, было всего четыре канала и они не были круглосуточными. Сейчас множество каналов, программ и десятки тысяч людей, которые обслуживают все эти форматы.

Куда уходит прелесть телевидения?

– Вы преподаёте тележурналистику?

– Мастерство телеведущей, куда входит множество дисциплин, это вербальные и невербальные способы создания своего телевизионного имиджа и многое другое. Этому можно научить – главное, чтобы было желание и мотивация.

– Что вы думаете о контроле имиджа журналиста в эфире?

– От многих телеведущих сейчас даже требуют экзальтированной подачи, чрезмерной эмоциональности. Они громко разговаривают, врываются в телевизионное пространство, само телевидение врывается в пространство семьи. Это появление бывает довольно неожиданным, неоправданно шумным. На мой взгляд, оно должно быть очень деликатным. Исчезает прелесть телевидения, за что, собственно, мы его любим: глаза в глаза, искренность, умение услышать.

– Каким должен быть тележурналист?

– В первую очередь здоровым человеком, потому что эта профессия предполагает экстремальный ритм работы, эмоциональные затраты. Кроме того, он должен быть человеком порядочным, культурным, образованным, умеющим добывать данные, работать с информацией и не искажать её для повышения рейтингов. Для работы в кадре необходима идеальная речь.

Счастливый билет

– Чем отличается ваш образ на телевидении и в жизни?

– Я никогда не играю какие-то роли, и в этом отношении мне просто.

– Какие ваши самые сильные качества? Что дало толчок стать той, кем вы стали?

– Работая на телевидении, я поняла: неважно, что ты говоришь, – важно как ты это делаешь. Когда каждый текст ведущих утверждался и нельзя было его менять, я его очеловечивала, доносила, как считала нужным. Мои главные качества, думаю, – это природное обаяние, голос, мягкость и в то же время настойчивость. Телевидение многому меня научило: собранности, ответственности, пунктуальности, умению держать удар и отказывать. Все мои победы и поражения формировали меня как личность.

– Вы занимались спортом и даже выступали за молодёжную сборную Молдавии по лёгкой атлетике. Это помогло вам при участии в проекте «Последний герой», и как вы решились на это?

– Спорт в той или иной форме всегда присутствовал в моей жизни. Я люблю активный отдых. Сейчас больше занимаюсь йогой, скандинавской ходьбой. Не знаю, почему моё руководство приняло решение отправить меня на необитаемый остров, но это был счастливый билет и я рада полученному опыту. Всё было другое, как в параллельной реальности.

Ни капли сожаления

– Вы достаточно спокойно говорите о том, что больше не работаете на ТВ…

– Когда закончился мой телевизионный контракт, мне об этом сообщили по телефону, что может показаться странным, но на телевидении так принято. У меня нет никакого сожаления. Сейчас мне не приходится вставать в три ночи, куда-то нестись. Я увидела, что вокруг существует ещё какая-то жизнь – и она прекрасна. Сегодня у меня есть возможность преподавать, писать книги и статьи для журналов, делать какие-то анонсы, участвовать в ТВ-проектах уже в качестве гостя или эксперта. Я проработала 35 лет на телевидении, 27 лет в одной программе, на одном канале. Это было прекрасно, но должно было когда-то закончиться или видоизмениться.

– Где вас можно увидеть сегодня?

– Я начала интересный проект на YouTube, где делюсь своими знаниями, тем, что делает нашу жизнь приятной, комфортной, красивой и здоровой, и буду рада, если у меня появятся подписчики из моей любимой Молдовы. Ещё у меня на подходе театральный проект, где я играю Марисабель в комедии «Осторожно, женщины». Так что всё хорошо.

Подготовила Наталья Лужина