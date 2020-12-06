Оценки за зимнюю сессию будут считаться текущими

Оценки за зимнюю сессию будут считаться текущими

Оценки за зимнюю сессию будут считаться текущими и будут включены в средние семестровые. Это предусматривает указ Министерства образования, культуры и исследований, который включает инструкции по обеспечению особых условий для организации сессий в контексте пандемии COVID-19.

По данным ведомства, расписания сессий будут разрабатывать администрации лицеев, после чего их должны будут утвердить местные управления образования. При разработке шкалы оценивания, применяемой в зимней сессии 2020 года, не будут включены темы учебных программ, которые были предложены для углубления/закрепления/отработки в текущем учебном году.

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