Обыски в Вулканештах: обнаружен оружейный арсенал

Обыски в Вулканештах: обнаружен оружейный арсенал

В прокуратуре Гагаузии сообщили об обысках в нескольких локациях города Вулканешты. Фигурантами уголовного дела являются бывшие члены военизированного формирования.

Правоохранители нашли и изъяли незаконно хранимое оружие и боеприпасы. Речь идёт о двух гладкоствольных ружьях, пистолете модели Perfect, магазинах к пистолетам, более 1400 патронах и ряде других механизмов.

В настоящее время следователи выясняют, как оружие и боеприпасы попали в руки фигурантов дела и для чего они хранились, сообщает gagauzinfo.md.

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