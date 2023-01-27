Обыски в Вулканештах: обнаружен оружейный арсенал

0

В прокуратуре Гагаузии сообщили об обысках в нескольких локациях города Вулканешты. Фигурантами уголовного дела являются бывшие члены военизированного формирования.

Правоохранители нашли и изъяли незаконно хранимое оружие и боеприпасы. Речь идёт о двух гладкоствольных ружьях, пистолете модели Perfect, магазинах к пистолетам, более 1400 патронах и ряде других механизмов.

В настоящее время следователи выясняют, как оружие и боеприпасы попали в руки фигурантов дела и для чего они хранились, сообщает gagauzinfo.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.