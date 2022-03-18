Обыски в тюрьме №13: у заключённых изъяли запрещённые предметы (ФОТО)

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Сегодня утром сотрудники Национальной администрации пенитенциарных учреждений провели обыски в столичной тюрьме №13.

В камерах заключённых обнаружили внушительное количество запрещённых предметов и веществ: 12 мобильных телефонов, WI-FI модем, 8 сим-карт, 14 наборов игральных карт, 23 зарядных устройства для телефонов, 3 тату-машинки, 12 острых предметов, 90 литров браги, пакетик с марихуаной, провода и прочее.

Все найденные предметы были изъяты.

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