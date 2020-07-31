Обыски в столице и Кагуле: за махинации с ювелиркой задержаны семь администраторов компаний и чиновник

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Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Национального инспектората расследований провели вчера более двух десятков обысков в столице и в Кагуле в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам пассивной коррупции, активной коррупции и фальсификации документов. Фигурантами являются лица, занимающие руководящие должности. Их подозревают в незаконном ввозе и реализации ювелирных изделий и драгоценных камней в особо крупных размерах.

Согласно материалам дела, в период с 2017 по 2020 год подозреваемые через свои компании предъявляли в Государственную пробирную палату одну и ту же фактуру и другие поддельные документы. Таким образом они создавали видимость законного происхождения ювелирных изделий и драгоценных камней, после чего Государственная пробирная палата маркировала их, а затем изделия продавались.

По данным пресс-службы прокуратуры, в уголовном деле фигурируют восемь человек, среди которых директор Государственной пробирной палаты и 7 администраторов пяти компаний. Большинство из них были уже допрошены и получили статус обвиняемых. Сегодня прокуроры продолжат допрашивать фигурантов дела. Подозреваемые находятся под следствием на свободе.

Прокурорам предстоит инициировать ряд экспертиз для того, чтобы установить количество и точную стоимость изделий, которые были незаконно промаркированы и введены в оборот.

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