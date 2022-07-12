Обыски в Сороках: изъяты сигареты на 50 тысяч леев, задержаны двое

Обыски в Сороках: изъяты сигареты на 50 тысяч леев, задержаны двое

В течение двух месяцев полицейские из Сорок документировали незаконную деятельность мужчин, которые торговали сигаретами в сёлах Вадяны и Стойканы. 

По данным ГИП, подозреваемые в возрасте 58 и 60 лет незаконно получали сигареты и продавали без каких-либо документов. В результате обысков в их домах полицейские обнаружили и изъяли 51 700 сигарет без акцизов. Общая стоимость табачных изделий составляет 50 000 леев. 

По данному факту ведётся следствие. Устанавливается круг лиц, вовлечённых в незаконную деятельность. 

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