Обыски в примарии Гидигич: задержаны участники коррупционных схем в земельной сфере

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Этим утром в офисах и домах 8 подозреваемых было проведено 23 обыска. По факту коррупции заведено 38 уголовных дел.

По данным НАЦ, фигуранты за определённую плату выдавали разрешения на строительство в коммуне Гидигич. Коррупционной схемой управлял главный архитектор при содействии иных должностных лиц из примарии данного населённого пункта. За вознаграждение обвиняемые выдавали разрешительные документы на строительство, акты по сдаче-приёмке выполненных работ, оформляли градостроительные сертификаты и т.д.

На данный момент четверо граждан задержаны и доставлены в НАЦ. Им грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать публичные должности в течение определённого периода.

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