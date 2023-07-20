Обыски в Оргеевском районе: изъяты оружие и боеприпасы (ВИДЕО)

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Полиция провела обыски в домах четырёх жителей сёл Степ-Сочи, Донич и Некулаевка.

В результате правоохранители изъяли оружие двух видов, 77 патронов, 2 гранаты РГД-5, гранату Ф-1, ленту с патронами. Все боеприпасы хранились незаконно, уточнили в полиции.

Изъятое отправили на экспертизу. За незаконное хранение оружия нарушители привлечены к ответственности.

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