Обыски в Онкоинституте: четырёх врачей подозревают в коррупции

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Сегодня утром в Онкологическом институте прошли 14 обысков по делу о пассивной и активной коррупции. Фигурантами стали четыре врача, занимающие руководящие должности в учреждении. Их подозревают в вымогательстве и получении взяток от пациентов.

По данным Национального антикоррупционного центра, уголовное дело было возбуждено в апреле 2023 года, с тех пор была задокументирована незаконная деятельность заместителя директора Диагностико-консультационного центра и трёх начальников отделов.

– Согласно материалам дела, подозреваемые вымогали и получали лично или через третьих лиц различные денежные суммы от пациентов за проведение хирургических вмешательств, консультирование больных без очереди, а также за оказание иных медицинских услуг. Эти средства не отображались в бухгалтерском учете учреждения, – отмечается в пресс-релизе НАЦ.

В результате обысков, которые провели по месту жительства, на рабочих местах и в автомобилях подозреваемых, были изъяты денежные средства в леях и валюте, а также записи пациентов, которым оказывали медицинскую помощь. Уголовное расследование в отношении четырёх сотрудников Института онкологии продолжается.

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